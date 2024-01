Bellaria-Igea Marina, un immobile confiscato alla mafia accoglie persone con fragilità

BELLARIA-IGEA MARINA. Un immobile confiscato alla criminalità organizzata una decina di anni fa diventa centro di inclusione. Taglio del nastro questo pomeriggio a Bellaria-Igea Marina, nel riminese, per il gruppo appartamento Reabita, unità abitativa di circa 200 metri quadrati in passato adibito a pubblico esercizio finito in mano alle mafie e ora restituito alla comunità in base ad un accordo di collaborazione tra istituzioni. Con l’impegno di dare ospitalità ad adulti con vari tipi di disabilità. “Oggi è un giorno molto importate, anche dal punto di vista simbolico, per l’intero territorio regionale” sottolinea il presidente della Regione Stefano Bonaccini durante l’inaugurazione: “Restituiamo alla comunità un immobile confiscato al crimine organizzato e lo mettiamo a disposizione di un progetto di grande rilevanza sociale che mette al centro persone fragili che hanno bisogno di supporto per conquistare autonomia e autostima”. Perchè, chiosa, “anche così si combattono le mafie”. Le politiche regionali di valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità, prosegue il presidente, hanno “due principali finalità”: inclusione di persone emarginate, creazione di nuovi spazi, per ampliare e migliorare i servizi ai cittadini, con un occhio di riguardo a giovani e anziani. L’alloggio è stato ammodernato e riqualificato grazie a un investimento complessivo di circa 440.000 euro, di cui 300.000 euro stanziati dalla Regione, 80.000 messi a disposizione dal Pnrr e i restanti 60.000 euro dal Comune. Può ospitare fino a sei persone ed è composto da tre camere da letto doppie, due bagni e un ampio spazio living comune, che comprende cucina più soggiorno. Gli ospiti, individuati dai responsabili del Distretto socio-sanitario di Rimini Nord, alloggeranno in un’abitazione estremamente funzionale, senza barriere architettoniche, in un contesto abitativo all’avanguardia.

Quello di Bellaria-Igea Marina è il 28esimo immobile confiscato alla mafia e destinato a un Comune dell’Emilia-Romagna, sul quale la Regione è intervenuta con propri fondi in base ad un accordo di programma stipulato nel 2022 con il Comune rivierasco. L’impegno di Viale Aldo Moro per la riqualificazione degli immobili confiscati alle mafie dal 2016 supera i quattro milioni di euro, a fronte di una spesa complessiva di quasi sei milioni. In Emilia-Romagna dal 1996 sono stati sottratti alla criminalità 276 beni immobili, di cui 81 già destinati e 195 ancora in gestione all’Agenzia nazionale competente. Degli 81 beni destinati, 55 sono stati assegnati ai Comuni che li utilizzano essenzialmente per finalità sociali, 13 sono stati mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità istituzionali, usi governativi o altri usi pubblici, e altri 13 sono stati venduti per soddisfare i creditori o altre esigenze. Bonaccini fa visita anche all’Albero dei Tutti di Forlì, la grande installazione dedicata a tutte le vittime della mafia esposta fino al 30 gennaio sul piazzale antistante la chiesa di San Giacomo. Un’opera dell’artista altoatesino Gregor Prugger, commissionata dalla Fondazione Falcone, il magistrato siciliano morto nel 1992 in un attentato mafioso insieme alla moglie e collega, Francesca Morvillo, e a tre uomini della scorta.

E intanto la Prefettura di Rimini rende noti i dati del 2023 che comprendono sei provvedimenti interdittivi antimafia. Sono state 36.518 le pattuglie impiegate in 259.831 controlli. Le denunce, 17.737, sono in aumento rispetto al 2023, come gli arresti, 715 contro 709. In calo invece i provvedimenti amministrativi, dai 9.735 del 2022 a 8.640, ma in controtendenza rispetto al raddoppio degli importi contestati nel metcato del lavoro. Capitaneria di porto e Gruppo aeronavale della Guardia di finanza hanno complessivamente impiegato 530 pattuglie in 6.486 controlli, con 28 denunce, in calo, e 750 provvedimenti amministrativi, in netto aumento.