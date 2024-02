Bellaria, “For pet creators”: il miglior video è di Sophie e della cagnolina “Rose”

Una clip per sfatare pregiudizi e tabù sulle malattie psichiatriche. Si è aggiudicato il premio come miglior video il profilo social “help.me.rose” che sensibilizza alla terapia assistita dagli animali sui malati psichiatrici. Un amico che ti sostiene negli imprevisti, che ti rasserena nei momenti bui e ti porta le medicine nel bel mezzo di una crisi.

Rose, pastore Shetland di due anni è questo e molto altro ancora. La sua storia narra di una coda scodinzolante che segue come un’ombra la giovane Sophie, brillante protagonista del profilo social premiato da Reklame, digital agency di Firenze, alla seconda edizione di “For Pet Creators”, tenuta all’hotel Principe di Rimini, dal 16 al 18 febbraio scorso.

La kermesse dedicata a influencer e profili digital con animali domestici ha messo al centro l’affetto di Rose per la sua Sophie Bertocchi, 26enne di Bellaria, nonché studentessa di Ingegneria biomedica che ha scoperto grazie alla piattaforma di TikTok, ma soprattutto attraverso video condivisi da utenti degli Stati uniti d’America, che poteva usufruire di questo tipo di sostegno.

Da allora ha voltato pagina, iniziando un percorso biennale per addestrare la sua amica e certificarla come cane d’assistenza anche nei viaggi all’estero: strada non facile, né economica, ma ricca di incontri con Associazioni del terzo settore come Dog4life Ets. Nel video si mostra, in modo ora buffo, ora commovente, quante funzioni assuma la quattro zampe nel corso di una giornata tra i libri e la pianola della sua “mamma”.

«Ci ha fatto piacere premiare il video che, oltre ad essere un bel contenuto, speriamo possa dare visibilità al profilo, all’argomento della salute mentale, ancora un tabù, trattato troppo spesso con noncuranza, se non ignoranza», dichiara Niccolò Guiducci, amministratore delegato di Reklame.