Bellaria, “Family Run”: il disegno del giovanissimo Cristian Bonelli sulle maglie della corsa

La “Family Run”, il grande evento podistico in programma il 15 giugno a Bellaria, si conferma un ricco contenitore di iniziative. Oltre all’aspetto sportivo e solidaristico (il ricavato sarà devoluto al progetto che offre accoglienza gratuita ai genitori di neonati prematuri all’Ospedale di Rimini), l’edizione 2024, per la prima volta, ha gettato un ponte anche verso il mondo della scuola.

Nell’ambito delle iniziative collaterali allestite dall’Èlite Team Italia, infatti, é stato organizzato - in collaborazione con la scuola media “A. Panzini” di Bellaria Igea Marina - anche un contest creativo per disegnare la t-shirt ufficiale della “Family Run 2024”.

I temi erano quelli classici dell’evento, ovvero inclusione, condivisione e solidarietà. Al concorso hanno partecipato oltre 450 alunni delle classi seconde e terze ed il compito della giuria non é stato per nulla facile visto che tutti gli elaborati erano molto significativi.

Alla fine ad aggiudicarsi la vittoria é stato Cristian Bonelli della classe 2a B. Il suo disegno - che meglio di tutti ha saputo rappresentare lo spirito della camminata ludico-motoria - é già stato stampato sulla maglia ufficiale della Family Run 2024, mentre tutti i disegni realizzati verranno esposti in una speciale galleria all’interno del villaggio.

Intanto, proseguono le iscrizioni al “Bim Triathlon Olimpico”, la competizione agonistica che si svolgerà il giorno dopo (16 giugno) con partenza alle ore 9.30. I partecipanti, al momento, sono circa 400 ma, con tre settimane all’evento, é molto probabile che gli iscritti cresceranno ancora in maniera significativa. Da quest’anno, per altro, la Federazione Triathlon ha affidato alla rassegna bellariese il titolo di “Olimpico Gold” e, per il terzo anno consecutivo, il Bim Triathlon Olimpico farà parte del circuito Tri-Cup Age Group Emilia Romagna (Info asd.elite.team@gmail.com, https://eliteteamitalia.it).