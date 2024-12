Bellaria, aggredirono un commerciante: la Polizia li scopre in zona stazione

Si aggiravano per una via residenziale, in zona stazione di Bellaria, nonostante la misura cautelare pendente su uno dei due e forse ignari che le forze dell’ordine fossero sulle loro tracce. È nato così, intorno alle 15 di ieri, il fermo da parte della Polizia Locale di due uomini che le forze dell’ordine ritengono riconducibili a più episodi di cronaca accaduti di recente in città, non ultimo l’aggressione ai danni di un commerciante avvenuta a inizio mese. “Proprio la corrispondenza alle descrizioni e all’identikit ricavato dalle immagini di video sorveglianza che hanno immortalato quest’ultimo, grave episodio, ha insospettito e indotto la nostra pattuglia a fermare i due. Non una cattura casuale, ma frutto di una concreta azione di controllo del territorio, sia in strada che in prossimità dei negozi ed in particolare negli orari serali, messa in campo su input dell’Amministrazione Comunale e di concerto con le altre forze dell’ordine operanti sul territorio. In particolare la locale stazione dei Carabinieri, che nella fattispecie si è occupata anche di tutti gli atti di rito”, spiega il funzionario Capo di Gabinetto Antonio Amato.

Le persone fermate ieri sono un 38enne straniero e un 42enne italiano. A seguito dei controlli immediatamente effettuati dagli agenti dopo averli bloccati, è emerso come il primo, in particolare, avesse numerosi precedenti che vanno dalla rapina alla truffa, sino all’oltraggio a pubblico ufficiale. Soprattutto, come già fosse interessato da provvedimento di divieto di dimora nella Provincia di Rimini. Pertanto, poichè colto in precedenti occasioni di violazione, è scattato subito per l’uomo l’aggravamento della misura cautelare, che si tradotto nell’arresto immediato con trasferimento alla casa circondariale di Rimini. Per il 42enne, anch’egli con precedenti di altra natura, è scattata la fotosegnalazione.

Commenta con soddisfazione il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti: “Abbiamo voluto rispondere in maniera lucida e risoluta, ma al contempo discreta e lontana da esasperazioni, ai recenti fatti di cronaca. La cui natura spesso isolata, sottolineata gli scorsi giorni, non ne ridimensiona in alcun modo la gravità e il potere condizionante sulla sicurezza percepita dai nostri cittadini. Di qui l’innalzamento ulteriore dell’asticella sul fronte del presidio del territorio, con cui abbiamo voluto recepire anche istanze e richieste specifiche pervenute dal mondo del commercio. Un rinnovato ringraziamento, quindi, alle forze dell’ordine e al nostro Comando di Polizia Locale.”