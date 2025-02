Nella tarda serata del 2 novembre persone travisate, giunte presso il locale frequentato spesso da tifosi del Cesena hanno posto in essere una spedizione punitiva con mazze, catene e manganelli, petardi e fumogeni, provocando ingenti danni materiali e fisici a danno degli avventori.

In particolare, uno dei presenti veniva ricoverato in un primo momento presso l’Ospedale Civile di Rimini e veniva successivamente trasportato in quello di Cesena in prognosi riservata (poi sciolta e tramutata in una di 40 giorni).

Le indagini avviate nell’immediatezza e la profonda conoscenza del mondo ultras da parte degli investigatori consentivano di raccogliere elementi grazie ai quali è stata attestata la presenza sui luoghi del fatto di 13 tifosi della compagine calcistica locale.

Alla luce delle risultanze emerse è stata eseguita l’odierna attività di polizia giudiziaria volta ad acquisire ulteriori utili elementi probatori a carico dei 13 ultras, di cui due minorenni, ad oggi indagati per i reati di danneggiamento aggravato in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere aggravato ed in concorso.

All’esito delle perquisizioni odierne sono stati rivenuti e sequestrati una mazza da baseball, un manganello, fumogeni ed elementi ritenuti utili alla prosecuzione delle indagini a carico degli indagati.