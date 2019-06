Basta plastica in spiaggia a Rimini, il video dei comitati turistici

Il video CTXplasticfree (Comitati turistici per il plastic free) è la nuova sfida lanciata dai Comitati Turistici del Comune di Rimini, per sensibilizzare turisti e riminesi sull’utilizzo della plastica monouso in spiaggia, anche in virtù dell’ordinanza balneare che entrerà in vigore il 1 luglio.

Da lunedì prossimo infatti, non sarà più possibile fumare sulla battigia così da evitare la dispersione dei mozziconi, si dovranno utilizzare cannucce biodegradabili o comunque non di plastica, bicchieri in PLA biodegradabile oppure lavabili in lavastoviglie. Questo è il punto di partenza per arrivare pronti al bando della plastica monouso previsto dalla Comunità Europea per il 2021! L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Rimini.

Per CTXplasticfree non è la prima esperienza - spiegano i Comitati Turistici - abbiamo iniziato la nostra campagna di sensibilizzazione lo scorso anno con i 20 mila palloncini in lattice biodegradabile utilizzati nel week end della Notte Rosa. Quest’anno abbiamo deciso di produrre un video per arrivare ad informare tante persone in maniera immediata, diretta e perché no, ironica. La sfida più grande sarà evitare l’utilizzo di plastica monouso nei nostri piccoli o grandi eventi durante tutta la stagione estiva.