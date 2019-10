Basket B, i Tigers Cesena in ricordo di Stefano e Sveva

Un sentito omaggio dell'Amadori Tigers Cesena per il debutto casalingo. La società comunica che prima della partita contro Jesi, in programma al Carisport domenica 6 ottobre alle ore 18, si terrà un minuto di applausi in ricordo del preparatore atletico Stefano Elia, scomparso al termine della passata stagione. Contestualmente i Tigers Cesena abbracceranno l’iniziativa promossa da LNP di istituire un minuto di applausi su tutti i campi per la piccola tifosa e cestista triestina Sveva Piattelli, arresasi a soli 8 anni ad un male incurabile. I giocatori dei Tigers disputeranno inoltre il primo tempo della partita tutti con il nome Stefano sul retro della canotta da gioco, portando così simbolicamente in campo il nostro Stefano Elia ed il suo immancabile sorriso.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: