Basket B, rinforzi Andrea Costa: Pagani ma non solo

E’ il mercato l’assoluto protagonista di questa settimana in casa Andrea Costa, anche perché il conto alla rovescia si fa sempre più incessante e il termine ultimo del 28 febbraio comincia a prendere forma all’orizzonte. Lo staff dirigenziale è quindi al lavoro su un doppio binario: finalizzare l’arrivo in riva al Santerno di Giordano Pagani e capire chi far uscire per liberargli il posto, anche se ormai la candidatura di Pietro Agostini sembra aver preso decisamente il sopravvento sulle altre.



Rieti riflette



Il vero rallentamento all’operazione, in queste ore, è dettato però dai dubbi della Real Sebastiani Rieti, che libererà Pagani solo se dovesse trovare un sostituto all’altezza, anzi … meglio. Tutto vero? Difficile capire dove inizino certi tatticismi da mercato, magari per strappare condizioni migliori all’agente nel liberare il giocatore, e dove finiscano invece le vere valutazioni tecniche. I fatti sono questi: Pagani prima dei 23’ di domenica scorsa contro la Bakery viaggiava a 8’ sulle quattro convocazioni ricevute e il 12 febbraio contro la Virtus Imola coach Dell’Agnello lo aveva relegato in tribuna nonostante la perdurante indisponibilità dell’altro lungo Matrone (fermo dal 29 gennaio). Sulle condizioni fisiche di quest’ultimo resta un alone di mistero, ma sono comunque i nove i senior attualmente in rotazione a Rieti (su sette posti disponibili) e spesso Dell’Agnello ha dimostrato di preferire un esterno ad un lungo. Insomma, lo spazio per Pagani sarebbe tutto e comunque da conquistare, di qui la ricerca di un’altra squadra dove avere minuti e responsabilità. Radio-mercato rilancia di un interessamento di Rieti per l’italo-polacco Jakub Wojciechowski (attualmente alla Dinamo Bucarest), ma resta viva anche l’ipotesi Mastellari (esterno in uscita dal Chieti di A2). All’Andrea Costa non resta altro che aspettare, nel frattempo sembra definitivamente chiusa l’idea di cedere Carlo Trentin a Faenza, complici i dubbi di Rieti e l’ottima prova del lungo trentino domenica scorsa. Se Pagani arriverà allora, molto probabilmente, uscirà Agostini, anche a costo di transare il contratto e aumentare quindi i costi dell’intera operazione.



In vista di Cervia



Ieri, intanto, la squadra ha ripreso ad allenarsi in vista della delicata trasferta di Cervia, dove domenica alle 18 (arbitri Bergami di Forlì e Moratti di Reggio Emilia) i biancorossi cercheranno di far dimenticare, almeno in parte, il pesantissimo (per classifica e morale) ko dell’andata. Da monitorare le condizioni fisiche di Corcelli, fermato da un problema muscolare in zona inguinale contro Senigallia. Oggi il capitano si sottoporrà ad un’ecografia di controllo.