Basket B, Blacks: una settimana atipica inizia contro Ozzano

Una settimana atipica. Operazioni di taratura riavviate in casa Blacks, sia come preparazione di una partita posticipata di un giorno, sia a livello di gestione dell’intera settimana, che prevede un appuntamento aggiuntivo, sia per quanto concerne l’assetto di squadra, con un elemento nuovo da inserire negli schemi.



Andiamo per ordine



Le luci del PalaCattani si riaccenderanno dunque stasera (ore 20,30 arbitri Bortolotti di Treviso e Castello di Vicenza), con ospite di turno la Sinermatic Ozzano in un insolito lunedì di campionato, dato che l’impianto cittadino era ieri occupato dai campionati italiani indoor di Para-Archery.

La sfidante odierna aveva tenuto a battesimo la stagione dei Raggisolaris, in un match che i neroverdi avevano ampiamente comandato, approfittando anche di un eccesso di nervosismo degli uomini di Loperfido. I quali, nel prosieguo della stagione, hanno dimostrato di poter competere per le migliori posizioni e sono segnalati in buon momento di forma, con un ciclo di tre vittorie nelle ultime quattro partite, comprendente il successo corsaro a sorpresa della scorsa giornata, colto a Jesi.

«Rispetto all’andata – ammonisce coach Garelli – sono diventati più pericolosi, grazie alla crescita dei loro giovani Buscaroli, Felici e Balducci, che hanno allungato le loro rotazioni. Si tratta di una squadra fisica e imprevedibile, con tante soluzioni di gioco proposte con quintetti atipici che possono essere più scattanti o più muscolari».

Per tentare di proseguire la striscia vincente, attualmente di quattro gare, il tecnico manfredo avrà a disposizione una pedina in più: quella di Francesco Morciano, l’elemento individuato dalla dirigenza per colmare la defezione dell’infortunato Lorenzo Molinaro e arrivato in settimana dai Green Palermo. «Con lui avremo un assetto diverso, meno fisico e più agile. Ciononostante, dovremo cercare di vincere la lotta a rimbalzo ed essere determinanti sotto canestro, arginando Klyuchnyk (uno degli ex di turno, assieme a Chiappelli e all’assistant-coach Agriesti, ndr) ripartendo in velocità senza lasciare schierare la loro difesa, e cercando di replicare la partita con Ancona, che abbiamo interpretato molto bene. Ma dovremo porre attenzione particolare anche ai loro tiratori, perché dal perimetro sia gli esterni che i lunghi hanno punti nelle mani». Durante l’intervallo si esibiranno i ragazzi e le ragazze dell’ASDD Baskin Faenza.



Il tour de force



Domattina i Blacks prenderanno poi un Frecciarossa verso Ruvo di Puglia, dove mercoledì affronteranno il turno unico di quarti di finale di Coppa Italia contro la Tecnoswitch, prima del girone D. La vincente si qualifica per la Final Four dell’11-12 marzo a Busto Arsizio.