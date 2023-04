Basket B, Andrea Costa sfida il Fiorenzuola e insegue la continuità

«Il derby lo abbiamo vinto, ora però dobbiamo finalmente trovare un po’ di continuità di rendimento». E’ un Federico Grandi che “rilancia” l’azione, quello che chiede alla sua Andrea Costa di “insistere”, già stasera al palasport di Castell’Arquato (ore 21, arbitri Caldarola e Anselmi di Ruvo di Puglia) contro il Fiorenzuola. I piacentini se ne stanno appena 4 punti più su, a Cervia domenica scorsa hanno fermato (a fatica) l’emorragia di quattro sconfitte consecutive e all’andata sfruttarono proprio il trauma biancorosso post-derby per violare il Ruggi (76-83, casomai servisse la differenza canestri). Questa volta, però, l’Andrea Costa arriva al confronto in tutt’altre condizioni psicologiche: «Non so se giocare subito rappresenti un vantaggio o meno – riprende il coach imolese – il calendario è questo e dobbiamo prenderlo così, poi in ottica spareggi salvezza sperimentare la formula “una partita ogni 3-4 giorni” può fornirci indicazioni importanti. Vincere il derby ti dà tanta energia e consapevolezza, oltre alla conferma che stai lavorando nella direzione giusta. I frutti cominciano a vedersi, siamo cresciuti tanto nelle ultime settimane e a questo punto dobbiamo insistere, trovando quella continuità finora mancata».

Miglior attacco

Fiorenzuola, che ha da poco esonerato Gigi Galetti sostituendolo con Simone Lottici, vanta un record negativo fra le mura amiche (5-6), ma ha vinto ben sette volte fuori e vanta il secondo miglior attacco del girone con 81.5 punti di media (solo Faenza segna di più, 82.5): «Troviamo un avversario dotato di talento ed esperienza e che, visto il recente avvicendamento in panchina, non sarà così facile da decifrare a livello tattico. Le partite ravvicinate poi presentano difficoltà differenti, nel senso che non c’è il tempo per prepararle minuziosamente, quindi più che mai faremo affidamento sulle nostre caratteristiche e sul Dna difensivo del gruppo».

Molti si chiedono se il successo nel derby possa rappresentare la svolta, specie a livello psicologico, ma probabilmente bisognerà attendere ancora un po’ per la risposta: «Io lo spero, ma la partita è stata giocata appena domenica scorsa e certe valutazioni mi sembrano precoci. Di certo siamo riusciti a mettere in pratica, anche nella gestione dei momenti caldi, ciò su cui lavoriamo in palestra da settimane e settimane. I giovani ci hanno dato un contributo importante a 360 gradi e quindi gli spunti per guardare avanti con fiducia ci sono tutti. La differenza, però, sta nella continuità di rendimento, quando l’avremo raggiunto allora sì che sarà il momento della svolta».

Nelle sfide di ieri sera, intanto, è tornata alla vittoria la Virtus Imola, che ha riscattato la sconfitta nel derby, battendo un coriaceo Empoli (76-67) e facendo un passo avanti nella corsa play-off. Fallito invece l’assalto alla vetta da parte dei Blacks, che sono caduti a Rieti: dopo aver ribaltato la sfida da -16 a +7 i faentini si sono persi nel finale, cedendo 93-85. Ennesima sconfitta per i Tigers in casa del Matelica (85-71): stavolta la retrocessione nella futura B Interregionale è inesorabile.