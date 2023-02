Basket A2, Rimini-Chieti: riecco Roderick al Flaminio

Viaggia con il vento in poppa RivieraBanca, che domenica torna in campo al Flaminio, eccezionalmente alle 19, contro Chieti. Il blitz di Mantova, il quarto esterno della stagione dei biancorossi, oltre ad aver riscattato subito la sfortunata sconfitta interna nel derby con la Fortitudo, ha lanciato i ragazzi di Ferrari a un passo dal primo vero obiettivo stagionale, quei play-off che significherebbero ovviamente salvezza diretta senza dover passare dai play-out.

Per questo, meglio trovare prima possibile i punti per guardare solamente avanti in classifica senza doversi più voltare indietro, con Rinascita che in questo girone di ritorno, quando mancano cinque gare al termine della regular season, ha già colto le stesse vittorie, cinque, ottenute in tutto il girone di andata.

L’ex capitano

«Sicuramente è tutto un altro andare rispetto a tre mesi fa, ora la squadra ha trovato la sua fisionomia, gioca a occhi chiusi, si diverte e spesso impone il suo gioco – è l’analisi soddisfatta di Tommaso Rinaldi, club manager della Rinascita -. Nelle prossime due gare consecutive interne (il match contro Cividale è stato posticipato a venerdì 10 marzo, ndr) contro Chieti e Nardò, prima arriva la salvezza matematica e meglio è, in modo da archiviare un capitolo e divertirci a mente sgombra nella post season. I finali di stagione sono sempre particolari, perché chi insegue e si deve salvare comincia a rosicchiare il possibile, per questo, vista anche la classifica corta, meglio mettersi al riparo quanto prima da sorprese».

Per l’ex capitano biancorosso, che proprio mercoledì scorso ha spento 38 candeline, un percorso di crescita importante per tante pedine dello scacchiere di Ferrari, figlio di tanto lavoro uscito alla distanza dopo un primo inevitabile periodo di assestamento per la categoria.

«Siamo stati bravi a fare un bel filotto, tanti giocatori sono cresciuti esponenzialmente e i risultati sicuramente hanno contributo a donare maggiore fiducia al gruppo. Eccezion fatta per il derby di Forli, in tutte le altre gare abbiamo fatto veramente bene, perdendo per dettagli e di misura le sfide contro Udine e Bologna. Questo gruppo ha sempre lavorato molto bene e duramente, doveva solo prende le misure al campionato e far crescere giocatori che hanno dimostrato di poter fare la categoria, in questo senso la tranquillità che ha saputo infondere la società tra ottobre e novembre si è rivelata fondamentale».

La Mokambo è cambiata

Ora sotto contro Chieti, una partita assai insidiosa nonostante i teatini occupino l’ultima piazza della classifica. In realtà le tre vittorie nelle ultime cinque e l’arrivo in Abruzzo di Terrence Roderick, tripla doppia per lui nel successo dello scorso turno sulla Fortitudo, che tornerà a Rimini dopo oltre dieci anni, sono la cartina tornasole di una squadra lanciata e determinata a recuperare terreno. «È la classica partita dove non devi guardare la classifica, mi aspetto un match non bellissimo, ma molto intenso e scorbutico. Sono in grande fiducia, hanno conquistato in un mese i punti che hanno fatto in tutta l’andata, per cui troveremo una squadra affamata e rognosa. Dobbiamo tenere la tensione alta ora perché il gruppone dietro fa punti e non vogliamo concedere terreno».