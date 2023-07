Basket A2, Ogbeide saluta RivieraBanca

Fuori uno. Derek Ogbeide lascia ufficialmente RivieraBanca, accasandosi a Pistoia, neopromossa in A1, che lo ha “firmato” ufficialmente ieri, un giorno dopo l’annuncio con presentazione incorporata di Rbr di Giovanni Tomassini, quando comunque Paolo Carasso e Davide Turci avevano chiaramente fatto capire che i due americani non sarebbero rimasti.

Troppo forti le motivazioni della serie superiore, sirene che alla fine “avranno” anche Johnson: a questo punto la Rinascita deve completarsi con un “5” italiano, che con ogni probabilità sarà l’ex Ravenna Simioni, mentre si andrà su un ala forte Usa, con uno dei papabili – ma le alternative sono diverse – che risponde al nome di Dominique Archie, l’anno scorso a Cento.

Per quel che riguarda l’esterno, invece, non è detto che sia un “3” ma potrebbe comunque essere un “2”, con Tomassini ad agire da sesto uomo di lusso. Da sbrogliare anche la questione inerente Aristide Landi, che ha il contratto per la prossima stagione ma non rientra più nei piani societari, mentre su Scarponi andrà fatta una scelta netta, che coinvolge anche coach Ferrari: o gli si darà un ruolo importante, o lo si manderà a farsi le ossa in B Nazionale. In questo caso la destinazione più probabile sarebbe Ravenna.