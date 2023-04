Basket A2, Musso: “OraSì, battere Roma ha un valore speciale”

Ravenna addormenta i primi tre quarti, subisce il ritorno dei padroni di casa nel quarto e affonda il colpo vincente nel supplementare con la “bomba” a 6 decimi dalla fine di capitan Musso che nel post partita però mostra un entusiasmo contenuto nel commentare: «Abbiamo vinto una partita importante perché per noi rappresentava una delle ultime possibilità di riaprire la corsa verso la salvezza dopo le tre sconfitte consecutive accusate in questo girone. Una vittoria fondamentale per riprendere un po’ di autostima dopo aver perso la prima partita contro Cremona all’ultimo secondo, la seconda contro Casale e dopo essere stati in gara fino all’ultimo quarto per poi mollare e infine in casa contro Rieti, malgrado 20 punti di gap recuperati in corsa che solo valsi un pugno di mosche. Occorreva sbloccarsi: la vittoria su Roma ha un valore speciale perché muove la classifica e perché abbiamo recuperato Vrankic che, dopo u solo allenamento e pur no essendo pronto, ci ha messo molto del suo per conquistare questi due punti».

Cosa sia cambiato rispetto alle prime tre partite del girone il match winner lo spiega così: «Credo nulla perché sebbene tutte e tre le partite abbiano avuto un andamento diverso una dall’altra, analizzando quella contro la Stella Azzurra, pur contentissimo della vittoria, il mio pensiero si proietta già alle prossime sfide con la speranza che la squadra riesca ad avere una gestione migliore delle fasi della gara. Non è ammissibile che dopo aver avuto 15 punti di vantaggio ci si faccia raggiungere e sorpassare vanificando tutto quello che di buono si era fatto. È una situazione che mi sconforta perché è successo già con Cremona e abbiamo perso e quindi più del successo conseguito mi resta questo tormento perché questa volta è andata bene ma occorre che la squadra migliori velocemente sotto questo aspetto».

All’orizzonte, adesso, c’è la durissima trasferta a Cremona, contro un’avversaria che all’andata ha espugnato il Pala De André. Altro baluardo da superare per alimentare il sogno serie A2 anche il prossimo anno. «Se giocheremo come abbiamo fatto a Ravenna fino a 5 minuti dal termine dove poi abbiamo mollato regalando a loro la vittoria – chiude Musso – potremo fare nostra la partita perché nel corso della stessa avevamo mostrato una pallacanestro migliore. La chiave sarà limitare i loro americani ma anche il gruppo degli italiani che sono di assoluto valore; comunque sono certo che li affronteremo con un’altra mentalità e un altro spirito dopo la vittoria centrata contro la Stella Azzurra».