Basket A2, Martino: “Unieuro al derby con le idee chiare”

Tempo di derby romagnolo domani (ore 18) al Pala De Andrè, con l’OraSì Ravenna che ospita l’Unieuro Forlì. In casa forlivese, coach Antimo Martino è uno dei tanti ex della sfida. “Dopo un periodo intenso e con tante gare ravvicinate, abbiamo avuto a disposizione una settimana completa, che ci ha dato la possibilità di potere gestire e recuperare i vari problemi fisici che erano insorti, ma soprattutto di potere preparare la partita, lavorando con attenzione sia sulle nostre cose, che in previsione della sfida. Arriviamo alla gara con le idee chiare, anche se, come sempre, oltre agli aspetti tecnico/tattici sarà fondamentale l’aspetto mentale e la capacità di gestire le emozioni di un derby, che giocheremo in trasferta contro una squadra che farà di tutto per metterci in difficoltà e che proverà a replicare la vittoria della settimana scorsa a Nardò”.