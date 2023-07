Basket A2, chi resta e chi è in arrivo

Ore decisive per i primi movimenti in entrata della Pallacanestro 2.015 che ripartirà da tre soli elementi del gruppo che ha conquistato la finale promozione. Rimarranno in biancorosso, infatti, Fabio Valentini, Luca Pollone e Daniele Cinciarini che, con i suoi 40 anni compiuti a giugno, rimanendo in forze all’Unieuro va a emulare la “leggenda” Bob McAdoo che disputò un (quasi) biennio alla Filanto, dal 1990 al 1992, alla stessa età del “Cincia”. Nella speciale classifica dei più anziani giocatori che abbiano vestito la casacca della prima squadra di Forlì, davanti ci sono solo Michael Ray Richardson (43 anni compiuti nel 1998- 1999) e Rod Griffin, che dopo la scomparsa della Libertas portò in B1 la Fulgor a pochi giorni dal suo 44° compleanno.

Le trattative di mercato, intanto, vertono tutte sulla ricerca di un centro e un secondo play italiani, mentre la pista Matteo Da Ros è reale, ma la distanza tra domanda e offerta resta ancora uno scoglio da superare.

Il fatto, però, che l’ala in uscita da Cantù abbia lo stesso procuratore di Martino e Valentini, può aiutare a concludere l’affare nonostante l’interposizione, per ora comunque timida, della Real Sebastiani Rieti.

Ore calde per Zilli

Vicinissimo, anzi, si dice che manchi solo la firma, il 28enne lungo nativo di Cividale, Giacomo Zilli, uscito dai progetti della Tramec Cento e ormai pronto ad accordarsi con il general manager Renato Pasquali. Più in salita, invece, la strada che può portare a Federico Massone, il profilo di play-guardia che più di ogni altro si avvicina a quello di Lorenzo Penna. Il fatto è che “radio mercato” dà ancora una volta la Tezenis Verona, che proprio Penna si è assicurata, sulle tracce dell’esterno già compagno di squadra a Biella di Luca Pollone. Una concorrenza forte, quindi, per Forlì.

Volti nuovi da Martino

Profili da cercare anche nello staff di coach Martino. Ha lasciato il preparatore atletico Carlo Marani, approdato al settore giovanile della Grifo Imola e in procinto di riabbracciare l’Andrea Costa. Per sostituirlo non ci sarà un ritorno di Luca Borra i cui impegni extra-cestistici non gli consentono un impegno a tempo pieno.