Basket A1 donne, Ballardini: “E-Work padrona del suo destino”

Se non vuol rassegnarsi malinconicamente ai play-out, stasera la E-Work deve battere il fanalino San Giovanni Valdarno dell’ex Schwienbacher (PalaBubani, ore 20.30). Le toscane vedono materializzarsi lo spettro della retrocessione diretta e non lasceranno nulla di intentato. Domenica scorsa a Brescia la squadra faentina è incappata nella peggior prestazione stagionale. Un tonfo grave e inaspettato, che ha rievocato antiche paure e palesato difetti visti e rivisti.

«Se non scendiamo in campo con la testa giusta – esclama Simona Ballardini – fatichiamo contro chiunque. A Brescia siamo state flosce, scariche, perdendo una partita che facendo qualcosa in più avremmo potuto vincere. Ad esempio, non sbagliando tiri facilissimi da sotto o non tirando col 12% da tre (3/24, ndr)».

Oggi i due punti non possono sfuggire. «Ne siamo consapevoli e dalle ragazze mi aspetto una reazione importante. Valdarno è ultima, ma non è inferiore ad altre, tecnicamente e come grinta e agonismo, caratteristiche che fanno la differenza. Rispetto alla gara d’andata (vinta dalla E-Work 68-80, ndr) ha fatto diversi innesti e con l’arrivo di Krivacevic si è ulteriormente rafforzata. Possiamo e dobbiamo vincere, ma guai a mollare la concentrazione. Brescia ci serva da monito, siamo padrone del nostro destino».

Faenza avrà Policari a mezzo servizio. L’ala romana, nelle ultime uscite sempre tra le migliori e domenica scorsa in panchina solo per onor di firma, ha ripreso da allenarsi con il contagocce e stasera potrà giocare al massimo qualche minuto. Il problema muscolare si è rivelato più ostico del previsto e priverà Ballardini di una pedina che si stava confermando essenziale dal punto di vista tattico, realizzativo e agonistico. «Le difficoltà non devono essere un alibi, ma un motivo in più per spingerci a compattarci e a dare il massimo. Pensiamo a giocare come sappiamo, guardando avanti e senza voltarci indietro».

Il pericolo numero uno è la guardia Garrick, terza top scorer in A1 a 18.7 punti di media. Dopo la sfida odierna, la E-Work è attesa da un pokerissimo da brividi: Campobasso fuori, Schio e Sassari in casa, Bologna e Ragusa in trasferta. Anche il calendario dice che oggi i due punti sono imprescindibili.