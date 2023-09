Basket B Supercoppa, Blacks con San Vendemiano per la final four

Ennesimo big match di Supercoppa per i Blacks, attesi domenica dal quarto di finale contro la Rucker San Vendemiano, formazione che punta ad un campionato di vertice. La partita si giocherà al PalaCattani alle 20.30 e la vincente accederà alla final four in programma nel week end del 23/24 settembre a Montecatini Terme dove in palio ci sarà il trofeo vinto dai Raggisolaris nel 2021. I faentini arrivano all’appuntamento dopo aver superato Ravenna 70-60 in trasferta e Fabriano davanti al pubblico amico per 98-72, mentre i veneti hanno sconfitto Mestre fuori (73-64) e la Virtus Padova in casa (82-75). La vincente di Blacks – Rucker affronterà in semifinale una tra Pielle Livorno e Bakery Piacenza, mentre nell’altra parte del tabellone si giocano Npc Rieti – Virtus Imola e Ruvo di Puglia – Cassino.

“Puntiamo a raggiungere la final four – sottolinea coach Luigi Garelli – perché vogliamo onorare fino in fondo la Supercoppa e arrivare il più lontano possibile. Questo torneo è importante per prepararsi al meglio al campionato e lo stiamo interpretando nella maniera migliore pur non volendo stravolgere il nostro programma di preparazione atletica. Pastore, ad esempio, sta lavorando per essere pronto in vista del debutto in campionato dell’1 ottobre in casa con Mestre e non verranno accelerati i tempi di recuperi neanche in caso di una qualificazione alla semifinale. San Vendemiano? Il nome più importante è Gluditis, guardia tiratrice di grande qualità, ma ci sono tanti altri atleti che in B Nazionale si sono fatti valere come il playmaker Di Emidio, la guardia Perin e Calbini, uno dei migliori 2002 d’Italia. Sarà quindi una gara da affrontare con la giusta mentalità e con l’atteggiamento che abbiamo avuto nel secondo tempo con Fabriano”.