Baseball, finale scudetto: Bologna supera 3-2 San Marino agli extra-inning col fuoricampo di Liberatore

Finisce 3-2 per Bologna al 9°, al 2° extrainning, gara1 di Italian Baseball Series. Termina con un solo-homer di Liberatore un match in cui San Marino è stato spesso avanti e in cui ha mancato l’ultimo out per la vittoria al 7°, in vantaggio 2-1. A centimetri dal successo, ma senza l’ultimo passo che serviva per ottenerlo. La Fortitudo scatta meglio dai blocchi in questa finale scudetto e porta a casa la prima partita. Il vincente è Rivero, perdente Baez. Per San Marino tre valide con protagonista assoluto Batista: un doppio e un fuoricampo.

SAN MARINO: Batista ed (2/3), Ferrini 3b (0/3), Celli ec (0/3), E. Leonora es (1/4), Angulo 2b (0/4), Epifano ss (0/4), D. Leonora 1b (0/3), Rosales r (0/3), Di Fabio dh (0/3).

BOLOGNA: Seferina ss (0/3), Paolini 2b (1/3), Helder 1b (1/4), Garcia eb (1/3), Albert ed/ec (0/3), Gamberini dh (0/2), Dobboletta ec (Agretti, Dreni 0/1) ec (1/2), Liberatore r (1/3), Bertossi es (0/2).

SAN MARINO: 101 000 000 = 2 bv 3 e 0

BOLOGNA: 010 000 101 = 3 bv 5 e 1

LANCIATORI: Kourtis (i) rl 3.1, bvc 2, bb 4, so 5, pgl 1; Hernandez (r) rl 1.2, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0; Baez (L) rl 3.1, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 2; Molina (i) rl 6, bvc 3, bb 1, so 3, pgl 2; Rivero (W) rl 3, bvc 0, bb 2, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Batista (1p. al 3°) e Liberatore (1p. al 9°); doppio di Batista.