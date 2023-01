Barca da 250mila euro rubata a Finzi Contini: accusati due ravennati e la “Pagnotta” non si trova

Quando, ai primi di luglio del 2017, l’armatore ferrarese Paolo Finzi Contini si era recato nel porto di Marinara con l’intenzione di raggiungere la Croazia a bordo della sua “Pagnotta”, una barca a vela Benetau Oceanis 45 di 14 metri del valore di circa 250mila euro, lo sconcerto fu grande: l’imbarcazione, rimasta lì ormeggiata per giorni con arredi e attrezzature a bordo, era sparita nel nulla.

Della “Pagnotta”, ad anni di distanza, ancora nessuna traccia, ma chi la avrebbe sottratta dal porto turistico di Marina di Ravenna si trova ora a dover fare i conti con la giustizia, perché tra accertamenti e verifiche di Guardia costiera e Guardia di Finanza è stato possibile ricostruire il probabile itinerario della Oceanis in varie località che si affacciano sul Mediterraneo.

Le contestazioni dell’accusa

I presunti responsabili del furto, due ravennati di circa 60 anni difesi dagli avvocati Domenico Benelli, Battista Cavassi e Luca Donelli, sono inoltre accusati di avere modificato la targa originale della barca e i relativi documenti di navigazione, oltre alla nazionalità della bandiera, per poi impiegare la “Pagnotta” in incognito in attività imprenditoriali e di noleggio con skipper in vari porti italiani e europei: una contestazione, quest’ultima, che ha spinto il giudice monocratico Natalia Finzi, di fronte alla quale si sarebbe dovuto aprire ieri mattina il dibattimento in Tribunale a Ravenna, a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non solo perché il reato così come è stato configurato dalla pubblica accusa è di competenza del collegio penale, ma anche perché in precedenza il fascicolo non è mai passato sul tavolo del giudice per l’indagine preliminare.

Tra Italia, Slovenia e Grecia

Quanto al furto della “Pagnotta”, sarebbe avvenuto tra il 25 e il 29 giugno del 2017: a partire da allora, la ricostruzione dell’itinerario della barca tocca diversi punti della mappa, sia in Italia che all’estero. Per quanto riguarda i porti della Penisola, l’imbarcazione sarebbe stata portata a Monfalcone, in Friuli-Venezia Giulia, e a Milazzo, in Sicilia.

Ma il gioiellino di Finzi Contini avrebbe solcato anche i mari di Slovenia e Grecia, navigando fino alla località turistica di Porto Rose e poi nell’isola di Kastos.