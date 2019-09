Bando dell'Ausl Romagna per 5 posti di fisioterapista

Bandito dall'Ausl Romagna un concorso per 5 posti di fisioterapista; la graduatoria avrà validità per 36 mesi. "All’interno dei 5 posti - spiega una nota della Cisl - il 20% è per candidati che abbiamo maturato alla data di pubblicazione del bando tre anni di servizio alle dipendenze dell'Ausl della Romagna a tempo determinato nel profilo oggetto del concorso e un altro 20% in favore dei candidati già dipendenti a tempo indeterminato dell’Ausl della Romagna in altri profili".

Per preparare tutti coloro, esterni e interni, che volessero affrontare il concorso Cisl Fp Romagna organizza un corso che sarà tenuto da docenti ed esperti delle materie oggetto delle prove concorsuali. Il corso è gratuito per gli iscritti al sindacato. Previste otto lezioni per un totale di 22 ore; il ciclo di incontri si terrà alla sede Cisl di Cesena in via Renato Serra 15 a partire da martedì 1° ottobre nelle ore serali. Per informazioni e iscrizioni: per Cesena Pedrelli Maria Antonietta 338 1060776 e Dall’Acqua Lazzaro 340 5828341, per Forlì Sosa Ruben 366 6505912, per Ravenna Marco Montemarano 370 3018328, per Rimini Dorella Lotti 388 0615174.