Banda fa esplodere Postamat di Cattolica: colpo da quarantamila euro

CATTOLICA. Un colpo alle Poste di Cattolica da quarantamila euro. Una banda di ladri nella notte tra domenica e lunedì ha preso di mira il più grande degli uffici postali della Regina (l’altro si trova in via Emilia Romagna) facendo saltare il bancomat. Il bottino stimato è di quarantamila euro. I malviventi hanno prima sfondato la porta di ingresso di vetro e poi hanno fatto saltare il Postamat. I militari dell'Arma che indagano sull'episodio sospettano che possa trattarsi della stessa banda che ha agito in maniera analoga il giorno prima a Coriano.

