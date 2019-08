Bagno di Romagna, ritrovata l'escursionista dispersa a Ferragosto

BAGNO DI ROMAGNA. E’ stata ritrovata viva e in discrete condizioni di salute nel primo pomeriggio in un sentiero in località Nasseto, non lontano da un rifugio meta di escursionisti, la 74enne di Piacenza scomparsa il giorno di Ferragosto durante un passeggiata nei boschi intorno a Bagno di Romagna. L’allarme era scattato nella serata di giovedì quando il personale dell’hotel dove alloggiava da sola non l’ha vista rientrare. All’alba sono scattate le ricerche della donna da parte di Soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri, anche con l’elicottero. I soccorritori sono riusciti a mettersi in contatto con lei tramite cellulare.

