Maltempo in Romagna: “Evacuare le zone di Traversara e Boncellino già colpite dall’alluvione”, arriva l’ordinanza del Comune di Bagnacavallo

L’Agenzia regionale per la protezione civile ha emesso un’allerta rossa valida da oggi e per tutta la giornata di venerdì 4 ottobre. Il codice di colore rosso per la zona che comprende il Bagnacavallese è dovuto alle vulnerabilità territoriali connesse al precedente evento alluvionale del 19 settembre. Per questo motivo, il Comune di Bagnacavallo ha emesso un’ordinanza di evacuazione in via precauzionale nelle località colpite a Traversara, Borghetto Traversara e nell’area di via Muraglione a Boncellino.