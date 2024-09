L’ondata di maltempo ha provocato per la terza volta in un anno e mezzo l’allagamento di Faenza, così come quella di Boncellino di Bagnacavallo dove per due volte nel maggio del 2023 si ruppe l’argine. Rifatto all’indomani della rottura, questa volta ha parzialmente retto l’urto della forza del fiume, ma l’acqua è comunque tracimata allagando la zona circostante.