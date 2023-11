Bagnacavallo: “Una voragine a 6 mesi dall’alluvione, non ci sono parole”

«Non trovo più le parole per descrivere la situazione. A distanza di ben 6 mesi dall’alluvione il territorio di Bagnacavallo porta ancora i segni, che in un’estate e un inizio d’autunno all’insegna del bel tempo potevano e dovevano essere tranquillamente solo un brutto ricordo».

A scagliarsi contro l’Amministrazione comunale è il consigliere della lista Nuova Bagnacavallo, Enrico Zini, dopo esser tornato a ispezionare alcuni punti critici.

In primis quel cratere che si è formato lungo la pista ciclopedonale della San Vitale, all’altezza del ponte del Fosso Vecchio, e che dunque impedisce a chiunque di percorrerla. Sempre che non ci si voglia buttare in strada, sperando nell’assenza di traffico. «E dire che di acqua sotto i ponti ne è passata – affonda Zini enfatizzando i sei mesi appena trascorsi –. Quella voragine è solo uno degli esempi lampanti, con ciclisti e pedoni costretti a passare sulla pericolosa carreggiata percorsa anche dai molti camion. Già ad agosto sollecitai la sindaca a porvi rimedio, ma nulla è stato fatto e il pericolo rimane. Sembra quasi che, finché non si fa male qualcuno, si possa aspettare».