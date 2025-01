Bagnacavallo, dall’Ultramaratona della Pace 4.500 euro per Traversara - Gallery

Si è tenuta a Traversara di Bagnacavallo domenica 12 gennaio la sedicesima edizione dell’Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone – Trofeo Vittorio Costetti e Adalgisa Di Nardo”, il cui ricavato andrà a favore delle persone colpite dall’alluvione. Tramite la devoluzione della spesa per il pacco gara per 1.300 euro e le offerte dei partecipanti per ben 3.200 euro sarà possibile donare alla comunità di Traversara 4.500 euro.

Alla partenza, alle 9 del mattino davanti al centro civico Oreste Leonardi, il sindaco Matteo Giacomoni ha portato il saluto dell’Amministrazione e della comunità ad atleti e organizzatori: «Lo sport unisce persone, culture e popoli di tutto il mondo – ha commentato – e ci insegna che è possibile farlo. Oggi questi atleti ci aiutano anche a mantenere viva l’attenzione sui nostri territori feriti, destinando il ricavato della manifestazione alle nostre comunità colpite dalle alluvioni. Una bella mattinata di sport, incontri, sfide e voglia di futuro».

Soddisfazione è stata espressa anche da Enrico Vedilei di Krakatoa Sport, organizzatore della gara in collaborazione con il Terzo Tempo Trail Asd, l’associazione Traversara in Fiore, il Consiglio di zona di Traversara e il patrocinio del Comune.

«A colpo d’occhio – sottolinea Vedilei – è stato stupendo vedere Traversara invasa dai podisti, oltre 600 tra competitivi e non competitivi, più i tanti accompagnatori: un momento di gioia e di speranza per tutta la comunità. Dei 270 partenti alla gara competitiva sono arrivati in 226: sapevamo che alcuni atleti erano presenti soltanto per dare il loro contributo e di questo li ringraziamo».

In campo maschile ha vinto per la quarta volta Matteo Lucchese di Rocca San Casciano, seguito dal predappiese Lorenzo Lotti e dal riminese Luca Benassi.

In campo femminile si è imposta per la terza volta consecutiva la riminese Federica Moroni, seguita dall’alfonsinese Giorgia Bonci e da Alessandra Benaglia di Monte San Pietro.