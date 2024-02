Bagnacavallo, cade dal camion e sbatte la testa: autista in gravi condizioni - Gallery

Infortunio sul lavoro questa mattina in via del Cà del vento a Traversara di Bagnacavallo. Per cause in via di accertamento, l’autista di un camion di spedizioni è caduto mentre scendeva dal mezzo, sbattendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenute immediatamente una ambulanza con auto medicalizzata, quindi vista la situazione è stato necessario l’intervento dell’elimedica per trasportarlo all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri per i rilievi.