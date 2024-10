Il sostituto procuratore Francesco Coco è tornato questa mattina a Traversara per un sopralluogo in seguito alla nuova alluvione avvenuta nella notte nella piccola frazione di Bagnacavallo. “Un atto dovuto”, ha spiegato il pm titolare insieme al procuratore capo Daniele Barberini del fascicolo aperto a carico di ignoti per la precedente alluvione di metà settembre.