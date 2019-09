RAVENNA. In arrivo il Commissario per il porto. A ufficializzare la decisione che fa seguito all'azzeramento da parte della magistratura dei vertici dell'Autorità portuale è il neo ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli che ha sottolineato come la nomina sia "questione di ore, dovrei firmare lunedì pomeriggio".

