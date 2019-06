Auto a fuoco in autostrada a Misano: conducente muore carbonizzato

MISANO ADRIATICO. Terribile incidente nel tardo pomeriggio di oggi nella corsia in direzione sud dell'Autostrada A14, al chilometro 140, nel territorio comunale di Misano. Una persona è morta carbonizzata all'interno di una Volkswagen New Beetle di colore rosso. L'auto è intestata a una donna ma i soccorritori non sono stati in grado di stabilire chi ci fosse alla guida dato che il cadavere era stato reso irriconoscibile dall'incendio.

Cosa sia accaduto non è chiaro. Secondo una prima ricostruzione, il conducente, a causa di un principio di incendio avrebbe tentato di accostare lungo la corsia di emergenza ma poi non sarebbe stato in grado di abbandonare l'abitacolo, finendo per essere avvolto completamente dalle fiamme. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori 118.