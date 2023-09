Atletica, Giulio Ciotti, tecnico di Tamberi: “È Gianmarco a motivare me”

«Gianmarco è in vacanza in Puglia in questi giorni, mi ha telefonato dicendomi che non vede l’ora di ricominciare».

Sono le parole di Giulio Ciotti, allenatore di Gianmarco Tamberi, laureatosi campione del mondo di salto in alto in alto a Budapest. Le ha dette lo stesso tecnico riccionese, ex grande interprete di questa specialità, intervenuto giovedì sera alla serata organizzata dal maestro Fabrizio Serafini al Tennis Club Riccione e incentrata sulla “Sana Cultura Sportiva” nell’ambito del Wellness Week. Giulio Ciotti ha spiegato. «Ora Gianmarco si riposa, si è preso una pausa, se ne riparla a ottobre. Intanto è riuscito a materializzare il suo grande obiettivo e vincere l’oro ai Mondiali, io invece sono tornato a salutare i colleghi della Polizia Penitenziaria, dopo un anno, alla Casa Circondariale di Rimini».

Come è stato il dopo-mondiale di Tamberi? «È stato tutto più chiaro per me e anche per lui, voleva vincere a tutti i costi questo oro e ci è riuscito. Ha fatto il pokerissimo, due ori Mondiali, due ori Europei e un oro olimpico, il massimo che si può vincere».

Il palmares dei grandi campioni

Potrebbe sorgere il problema delle motivazioni per un atleta che ha vinto tutto quello che c’era da vincere, ma non sembra il caso dell’atleta marchigiano che nel 2024 è atteso da Europei a Roma e dalle Olimpiadi di Parigi. «Il nostro lavoro ora è condividere gli intenti, Gianmarco ha bisogno di persone accanto a se che si sacrifichino con lui. Se vogliamo – continua Giulio Ciotti – è lui che dà le motivazioni a me, è stato lui che nei primi sei mesi di lavoro insieme ci ha insegnato ad allenarlo, a me e al preparatore atletico, Michele Palloni. Sia io che Michele venivamo da realtà diverse, allenare un campione olimpico è un’esperienza diversa da tutto. Noi dobbiamo riuscire a vedere il tutto con i suoi occhi. Ormai Gianmarco è arrivato a un livello tecnico tale che si può al massimo perfezionare i suoi gesti, non si stravolge nulla».

Un bel riconoscimento

Anche Giulio Ciotti ha ricevuto lui la medaglia d’oro dall’organizzazione dei Mondiali di Budapest in qualità di allenatore del campione del Mondo. «Per la prima volta in quarant’anni la medaglia d’oro è stata consegnata anche all’allenatore, è un plauso alle figure che rimangono nell’ombra. L’ho condivisa con i miei colleghi della Polizia Penitenziaria, lunedì’ e martedì sono stato alla Casa Circondariale di Rimini e abbiamo brindato con il comandante e i colleghi, spumante e pasticcini».

Ora si guarda avanti, ai programmi per un 2024 da protagonisti. «Il clou della prossima stagione, come detto, saranno Europei e Olimpiadi, noi stiamo puntando tutto su questi due eventi, lavoreremo tra Ancona, Formia e qualche raduno all’estero. Intanto da ottobre riprendono gli allenamenti, Gianmarco mi ha detto che ha una gran voglia di ripartire».