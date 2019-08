Assalto al Postamat nella notte a Rimini, banditi in fuga coi soldi

RIMINI. Assalto al Postamat di via Euterpe a Rimini dove verso le 2 i residenti sono stati svegliati all'improvviso da un boato. A provocarlo una banda che ha fatto saltare lo sportello automatico a quanto sembra con il gas. I malviventi sarebbero riusciti a portare via alcune migliaia di euro prima di fuggire per il sopraggiungere delle sirene delle forze dell'ordine, intervenute in seguito all'allarme.

