Aspettando il Festival, Matteo Renzi a Castrocaro

Si terrà giovedì 25 luglio, nell’ambito degli “Incontri al Tramonto”, il quarto appuntamento con “Aspettando il Festival di Castrocaro”.

Sarà Matteo Renzi il grande protagonista di questa serata, dalle ore 20.45 all’interno del Padiglione delle Feste di Castrocaro con ingresso gratuito, si racconterà allo scrittore Giovanni Terzi.

Giovanni Terzi incontrerà Matteo Renzi per un'intervista confidenziale in cui emergerà non solo la figura del politico, ma soprattutto quella dell'uomo.