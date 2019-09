Ascensore "precipita", donne ferite a Riccione.

RICCIONE. Sulle cause dell'incidente stanno cercando di capirci qualcosa le forse dell'ordine. C'è la certezza delle ferite, tutte donne, finite in ospedale per fortuna non in condizioni gravi. Si sono fatte male dentro un ascensore, in una palazzina in via Monteverdi a Riccione, oggi verso l'ora di pranzo.

Cosa abbia causato il guasto non si sa, si sa però che l'ascensore è "precipitato", nel senso che è sceso a grande velocità fino quasi a schiantarsi. L'impianto frenante d'emergenza ha evitato il peggio ma le donne che occupavano l'ascensore si sono fatte comunque male alle gambe e sono state portate in ospedale. Sul posto oltre a tre ambulanze, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.