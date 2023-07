Art’azienda della Petroltecnica al via oggi a Cerasolo

Con l’iniziativa Art’azienda, Petroltecnica S.p.A. desidera dare alla comunità un contributo in termini di arricchimento culturale e impegno sociale. La società, specializzata nei servizi industriali integrati in campo ambientale, in collaborazione con RiBo 104 di Mondaino, sede di esposizioni di arte contemporanea, propone al pubblico una mostra d’arte allo scopo di sensibilizzare, prevenire e contrastare la violenza sulle donne. “Armonie in amore” unisce le opere, scritte e figurative, di Lorenzo Luini e Sandro Sardella, artisti geniali e innovativi, entrambi appartenenti all’Associazione dei liberi artisti della provincia di Varese. Il primo, classe 1949, stimolato dalle nuove tecnologie, ha rinunciato alla pittura classica per cercare nuove emozioni nell’arte digitale. Sordella unisce all’intensità della pittura la forza dell’espressione poetica. E proprio all’armonia e all’intreccio dell’arte e della poesia è affidato l’arduo compito di raccontare questo dramma ancora così profondamente attuale e lanciare un messaggio di speranza che possa infondere coraggio alle vittime di questa violenza, coraggio di sentirsi libere di ripartire e di prendere in mano la propria vita, ritrovando la fiducia nell’amore. Tra immagine e poesia un corpo di donna si invischia in colori accesi e brillanti per compiere un percorso lungo e doloroso che parte dell’esperienza intima di un rapporto difficile con un uomo per arrivare alla consapevolezza di sé e della propria anima.

La mostra rientra nel contesto del Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa, organizzato ogni anno da Confindustria Romagna, un’occasione in cui le imprese associate possono far conoscere il proprio percorso imprenditoriale con iniziative di natura non commerciale. L’inaugurazione dell’esposizione avrà luogo il 7 luglio alle 10:30 nella sede aziendale di via Rovereta 34, Cerasolo Ausa, Coriano. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino alla fine di settembre, dal lunedì al venerdì, negli orari lavorativi degli stabilimenti aziendali. Per informazioni e prenotazioni contattare roberta.sapio@petroltecnica.it.