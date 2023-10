Vela, Mr Hyde, la barca più piccola vince il titolo italiano offshore. Benissimo anche QQ7

RIMINI. Mr Hyde, la barca di 27 piedi della coppia forlivese Marco Rusticali-Riccardo Rossi, ha conquistato il titolo di campione italiano offshore di vela. I due velisti romagnoli non si sono limitati a vincere in classe D e X2 ma sono arrivati primi anche in Overall, col punteggio migliore che considera il piazzamento nelle diverse regate con il compenso ORC, in una classifica che vede circa 420 barche. La manifestazione che si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Vela si svolge su sedici regate (dalla Roma X Tutti alla Palermo-Montecarlo, dalla Brindisi-Corfù alla Rigasa di Rimini). Vengono considerate ai fini del punteggio le migliori cinque prestazioni per consentire agli equipaggi di non dover effettuare dei continui trasferimenti fra Adriatico e Tirreno.

A scorrere il lungo elenco della classifica fa una certa impressione vedere in alto Mr Hyde (che issa bandiera del Circolo Nautico del Savio) anche perché con i suoi 8,10 metri di lunghezza è la più piccola. Una caratteristica che in condizioni di poco vento può anche essere un vantaggio ma quando il vento e il mare si ingrossano tutto diventa più difficile.

«Quest’anno abbiamo avuto molta fortuna», spiega Marco, il timoniere. «Le regate a cui abbiamo preso parte hanno avuto condizioni favorevoli alle nostre caratteristiche: o c’era poco vento o quando c’era lo avevamo di lasco e faceva camminare la barca».

Regatando in coppia e con una barca leggera Marco e Riccardo sono costretti a turni massacranti anche perché in alcune regate si sta in mare per quattro giorni e più. «La nostra barca è frizzantina e a volte mi capita di dover stare al timone un’intera giornata e anche Riccardo spesso è costretto a farsi dei brevi riposini attaccato alla draglia».

L’anno scorso i due forlivesi erano arrivati terzi. «Ci eravamo detti: “Facciamone tesoro perché non accadrà più”... e invece è andata anche meglio...».

La festa dei romagnoli non finisce con Mr Hyde: QQ7, il Farr 53 di Maurizio Costanzo (Circolo Velico Ravennate) ha conquistato il terzo posto in overall e il primo in Classe A. Alla recente Barcolana si è aggiudicata il primo posto di classe.