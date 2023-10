Vela, Mini Transat. Luca Rosetti vicino al traguardo della prima tappa

CANARIE. Luca Rosetti viaggia fra la decima e la tredicesima posizione in classe Serie nel corso della regata Mini Transat in corso di svolgimento da Les Sables d’Olonne a Guadaloupe. Nel corso della prima tappa (che si conclude a Gran Canaria ed è partita lunedì 25 settembre) il 28enne atleta del Club Nautico Rimini è stato anche al comando ma la rotta troppo orientale lo ha penalizzato. L’arrivo dei primi è previsto nelle prossime ore. Il velista romagnolo (il cui arrivo è previsto fra oggi e domani) sta cercando di vendere cara la pelle e di non perdere troppo rispetto alle barche che arrivano da Ovest e sono favorite dalla situazione meteo. La Mini Transat è una regata in solitario che si disputa ogni due anni su barche della classe Mini lunghe 6,50 metri.