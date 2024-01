Vela. La cesenate Silvia Campanini nuova presidente dell’XI Zona Fiv

CESENATICO. La cesenate Silvia Campanini è la nuova presidente della XI Zona della Federazione Italiana Vela che corrisponde al territorio dell’Emilia-Romagna. Prende il posto di Manlio De Boni dimessosi poche settimane fa a poco meno di un anno dalla scadenza del mandato. Le elezioni, cui hanno preso parte i rappresentanti di 20 dei 21 circoli aventi diritto al voto, si sono svolte questa mattina all’interno del Museo della Marineria di Cesenatico. Campanini (esponente del Circolo Nautico Amici della vela di Cervia) ha raccolto molti consensi. Gli altri candidati erano Alessandro Turchetto (Circolo Nautico del Savio) e Marco Valcamonici (Club Nautico Rimini). L’XI Zona della Fiv conta circa 7mila iscritti.

Campanini, 50 anni, nata e residente a Cesena, ha iniziato con il nuoto sin da piccola per poi passare all’apnea e frequentare corsi di apnea profonda in Sardegna. A circa vent’anni si è avvicinata al mondo della vela quando un suo carissimo amico di Cesena comprò una barca, un Dufour, e iniziò a uscire con lui. Nello stesso periodo prese la patente nautica vela/motore senza limiti e iniziò a fare crociere, per lo più in Croazia. E’ ufficiale di regata.

Il mandato di Silvia Campanini durerà un anno, fino alla fine della naturale scadenza del quadriennio olimpico, quando sarà necessario tornare a nuove elezioni per il quadriennio successivo. «Ora dedicherò tutto il mio tempo libero alla Zona, cercando di farla uscire dal letargo attuale. Lo farò puntando su trasparenza, lealtà e onestà, e sarò il presidente di tutti i Circoli, a prescindere dalle loro dimensioni». «Siamo orgogliosi di questa elezione – aggiunge il presidente degli “Amici della Vela”, Sergio Savelli -. Oggi la Zona non ha praticamente rapporti con i Circoli, sono sicuro che con Silvia le cose miglioreranno».

----notizia in aggiornamento----