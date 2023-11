Ravenna. La festa di fine anno del Circolo Velico Ravennate tra piccoli e grandi campioni

RAVENNA. Ieri sera i soci del Circolo Velico Ravennate, gli atleti delle squadre agonistiche, i genitori, gli allenatori e gli amici del circolo si sono ritrovati assieme per festeggiare un anno di attività, poco meno di trecento persone nel grande spazio del Mercato Coperto dove ormai da tre anni si organizza l’evento. Prima partecipazione pubblica per il neo presidente Matteo Plazzi dopo la sua recente elezione. “Sono molto contento di questa serata che ci vede tutti assieme - ha detto – il nostro circolo ha grandi progetti per la promozione della vela e per la diffusione della cultura velica. Ringrazio chi ha partecipato”.

Tra gli ospiti in prima fila il mitico Cino Ricci, calorosamente applaudito dalla platea in ricordo dei 40 anni dalla partecipazione di Azzurra all’America’s Cup. Proprio Cino aveva voluto che i primi allenamenti della prima barca italiana che ha partecipato al massimo evento velico fossero a Marina di Ravenna. Da Cagliari, dove si stanno allenando per la sesta partecipazione di Luna Rossa alla Coppa è arrivato un saluto dei ravennati Umberto Molineris, Jacopo Plazzi, Andrea Bazzini e Bruno Rosetti. Il direttore sportivo Jacopo Pasini ha presentato i risultati della stagione passata e i programmi futuri ricordando il grande lavoro di fine agosto inizio settembre con la Coppa Primavela e Campionato Italiano Giovanili Classi in Singolo, che ha visto in regata oltre mille atleti. Carlo Mazzini ha proceduto a condurre la premiazione degli atleti più meritevoli. In questo ambito il challenge Trofeo Casadei è stato assegnato a Lorenzo Pezzilli che naviga sulla classe olimpica 49er. E’ stato Antonio Patuelli presidente ABI (Associazione Bancaria Italiana) e La Cassa Ravenna a consegnargli il premio. Gli altri equipaggi e atleti premiati sono: Michele Ivaldi, Aldo Ferruzzi, Nina Ivaldi e Giada Babini, Matteo Guardigli, Riccardo Cecchetto, Anna Cecchetto e Maria Elena Haag, Carlotta Palmarini e Aurora Emiliani, QQ7 di Salvatore Costanzo e Karnak portato da Stefano Raspadori.

Oggi presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale si è svolta l’assemblea dei soci del Circolo che ha approvato alcune variazioni allo Statuto.