Appartamento a fuoco nella notte a Ravenna, famiglie evacuate

RAVENNA. Notte di paura in via San Vittore, nel pieno centro di Ravenna, per un incendio che ha distrutto un appartamento. A dare l'allarme sono stati i vicini che prima hanno sentito delle urla poi puzza di bruciato. Si sono accorti che dall'appartamento occupato da una donna usciva fumo e hanno chiamato i soccorsi.

Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco.

La donna, una 50enne, non era più in casa. Probabilmente è stata lei stessa a innescare l'incendio. Le fiamme hanno avvolto un divano e poi si sono propagate al resto dell'abitazione.

Per precauzione sono state evacuate anche alcune famiglie che abitano negli edifici adiacenti. In via San Vittore sono arrivati anche i carabinieri che poco dopo hanno rintracciato la signora.