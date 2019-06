Appalto pulizie Poste Italiane, sciopero a Forlì-Cesena e Rimini

CESENA. In seguito allo stato di agitazione proclamato il 23 aprile 2019 per continui ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, degli straordinari e dei rimborsi chilometrici, sindacati e rsa dell’appalto pulizie presso Poste italiane nelle province di Forlì-Cesena e Rimini hanno indetto per domani. “L'azienda Idea Servizi Integrati poi diventata Nuova Idea Srl - si legge in una nota - senza darne alcuna comunicazione ufficiale alle organizzazioni sindacali, pur avendo firmato un accordo al momento del cambio Appalto dove si impegnava a saldare gli stipendi entro il 15 di ogni mese, non ha mai rispettato tale accordo e ad oggi non dà certezze sui pagamenti. I continui ritardi nei pagamenti delle retribuzioni ha reso molto difficile la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici con bassissimi part time e monoreddito a tal punto che, in alcuni casi, risulta estremamente difficili potersi recare al lavoro.

Per questo - conclude il comunicato - chiediamo che Poste Italiane Spa si faccia carico della situazione per vedere riconosciuti i diritti dei lavoratori”.