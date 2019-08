Aperture straordinarie dei musei a Imola

IMOLA. Dopo le aperture serali proposte al pubblico nei mesi di giugno e luglio, anche ad agosto continuano per “Musei più aperti” le aperture straordinarie con varie occasioni offerte ai visitatori per vivere più intensamente nel periodo estivo gli spazi affascinanti e la ricchezza dei Musei della città. Giovedì 15 agosto, giorno di Ferragosto, la Rocca Sforzesca, Palazzo Tozzoni e il Museo di San Domenico saranno aperti al pubblico dalle 17 alle 21, un’opportunità rivolta ai turisti che si trovano in zona e agli imolesi rimasti in città. Una possibilità sempre gradevole per una passeggiata in particolare al tramonto sui camminamenti della fortezza di Caterina Sforza, oppure per ammirare le sale della settecentesca dimora dei conti Tozzoni o per una visita alle ricche collezioni esposte nel Museo di San Domenico. Altre aperture straordinarie sono previste alla Rocca Sforzesca anche in occasione della festa del patrono san Cassiano, quindi nelle mattinate di martedì 13, mercoledì 14, e successivamente a Ferragosto venerdì 16, sabato 17, 24 e 31 agosto dalle 10 alle 13. Il Comune fa poi sapere che restano naturalmente in vigore anche nel periodo estivo le regolari aperture dei Musei civici: la Rocca Sforzesca e Palazzo Tozzoni il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; Museo di San Domenico dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: