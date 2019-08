Anziano con lesioni sospette a Ravenna, la Polizia nella casa famiglia

RAVENNA. La titolare, fanno sapere dalla casa famiglia, tornerà lunedì, ma la voce al telefono va sulla difensiva e assicura: «Noi abbiamo fatto tutto correttamente. La responsabile è già stata informata su quel che è accaduto e arriverà la prossima settimana». Chi non ha atteso il suo ritorno sono stati gli investigatori della squadra Mobile, che mercoledì hanno effettuato un sopralluogo all’interno della casa famiglia di Ravenna, dov’era accudito il 92enne portato martedì mattina al “Santa Maria delle Croci” con gravi lesioni da decubito agli arti inferiori, denutrito e disidratato. Gli agenti della polizia di Stato sono entrati all’interno della struttura situata in pieno centro città su mandato del sostituto procuratore Daniele Barberini, che ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. È lecito supporre che l’ipotesi di reato si quella dei maltrattamenti.

Ma visto l'aggravarsi delle condizioni dell'uomo, dalla casa famiglia (dove l'anziano era stato trasferito in seguito alla chiusura a giugno della struttura in cui era stato precedentemente ricoverato per presunti maltrattamenti verso altri ospiti) sostengono di aver contattato già alcuni giorni prima il medico di base dell'anziano e, trovandolo in ferie, di aver poi cercato un'altra consulenza medica senza riuscirci finché martedì mattina, sentendo il 92enne lamentarsi per i dolori, è stato allertato il 118.



