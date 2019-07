Anziano cesenate rapinato a Rimini da una prostituta

RIMINI. Un 70enne del Cesenate è stato rapinato la scorsa notte a Rimini da una prostituta. L'uomo era arrivato in città per consumare un rapporto a pagamento e nella zona della stazione ferroviaria ha fatto salire a bordo la giovane donna. Si sono così allontanati appartandosi in una strada buia vicino al parco XXV Aprile. Quando l'uomo ha fermato l'auto la prostituta, una giovane di colore, lo ha aggredito portandogli via soldi, telefono e oggetti di valore dandosi poi alla fuga. L'anziano ha dato l'allarme e poco dopo è tornato sul posto assieme agli agenti di una volante della polizia.

Nei pressi di dove era avvenuta l'aggressione è stato ritrovato il suo portafogli, ovviamente vuoto.