RAVENNA. Ancora un incidente stradale nel Ravennate. Nella tarda mattinata in via Canale Molinetto, all'altezza dell'incrocio con via Staggi, per cause in corso di accertamento uno scooter con in sella un uomo e una donna di 68 e 67 anni ha urtato una Bmw. Finiti a terra e soccorsi dal 118, i due feriti sono stati portati a Cesena uno con l'elicottero del 118, l'altro in ambulanza.