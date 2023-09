Alternativa alla E45, in arrivo 5 milioni stanziato dal governo Draghi

Manca ancora il definitivo “via libera” col decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i primi 5 milioni di euro, stanziati nel 2022 dal governo Draghi, per avviare i lavori di sistemazione della ex strada statale Tiberina 3 bis, la famosa “alternativa che non c’è” alla E45.

Pare che la prossima settimana, ha riferito il sindaco di Pieve Santo Stefano Claudio Marcelli, venga promulgato il decreto di assegnazione della cifra alla Provincia di Arezzo, capofila del raggruppamento di enti che comprende anche Comune di Pieve Santo Stefano e Provincia di Forlì-Cesena impegnato nella gestione dell’intervento per la riapertura della Ex 3Bis.

Con questi primi 5 milioni si avvieranno i lavori tra Valsavignone, subito a nord di Pieve Santo Stefano, e verso Canili di Verghereto, in pratica il tratto più malandato che ha portato il Comune di Pieve Santo Stefano (poiché la strada era passata alla gestione del Comune) alla chiusura al transito da oltre vent’anni. I fondi dovrebbero essere sufficienti per la sistemazione di un primo tratto di 1 chilometro e 200 metri.

Con la formale assegnazione della cifra la Provincia di Arezzo potrà poi procedere all’avvio della gara d’appalto, ma prima andrà anche un attimo rivisto, soprattutto per i costi, il progetto relativo ai lavori, redatto a cura dell’Anas nel 2017.

Ai primi di agosto si era sbloccata la questione del progetto, con l’Anas che si è resa disponibile all’utilizzo del progetto già predisposto qualche anno fa. Ma dal 2017 a oggi i costi di opere pubbliche e materiali hanno subito notevoli incrementi, per cui occorrerà capire fino a che punto realmente i lavori potranno arrivare con questo finanziamento.

Di questi primi 5 milioni, 500.000 euro dovranno essere destinati alla progettazione degli interventi successivi, sempre sulla ex 3bis Tiberina, che in territorio emiliano-romagnolo corrisponde alla attuale strada provinciale 137, tra Canili di Verghereto e Bagno di Romagna.