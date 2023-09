Alma Mater Fest: dibattiti, musica, sport, giochi e visite per accogliere gli studenti universitari

Un calendario fitto di appuntamenti, tra incontri, dibattiti, musica, sport, attività di orientamento, visite guidate, giochi e momenti di condivisione e socializzazione. Dal 27 settembre al 2 ottobre va in scena Alma Mater Fest, il grande evento – organizzato dall’Università di Bologna in collaborazione con il CUSB Centro Universitario Sportivo Bologna – finalizzato ad accogliere le studentesse e gli studenti dell’Alma Mater con iniziative e attività gratuite nei Campus di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.

A Forlì, la Festa avrà inizio mercoledì 27 settembre, al mattino, con la presentazione dei corsi di Scienze Politiche e Sociali; tra i vari appuntamenti in programma, alle 15.00 il Welcome Day Exchange Students per le matricole internazionali e, alle 16.00, un momento di accoglienza e presentazione dei servizi agli studenti con il Presidente di Campus Emanuele Menegatti e la Direttrice di ER.GO Patrizia Mondin. Al termine, sarà offerto a tutti un aperitivo da ER.GO.

In contemporanea, al Teaching Hub, saranno presenti banchetti informativi su Forlì Mobilità Integrata (FMI) e il bike sharing, ADMO e AVIS, CUSB, associazioni studentesche, Hub@FO, ER.go, IAT HUB, Ufficio Orientamento.

Anche quest’anno, torna l’iniziativa di successo delle social media foto che gli studenti potranno realizzare con un cartonato su modello polaroid e che poi saranno pubblicate sui social del Campus.

Oltre agli incontri sarà possibile assistere a spettacoli teatrali come quello in programma il 27 settembre alle 19.15, “Una Notte metà-fisica onirica nel sottosuolo del Campus”, laboratorio esperienziale sull’horror a cura del Centro TraTeÀ – Dipartimento DIT, e lo spettacolo multilingue in francese, giapponese, inglese, italiano, portoghese, siciliano, spagnolo, tedesco e veneto, dal titolo “Incubi e succubi: a land of dream-sogno-rêve-sueño-夢-traum-sonho“, in programma il 2 ottobre alle 20.30, a cura del Centro TraTeÀ del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, in collaborazione con Accademia Perduta Romagna Teatri.

In programma anche seminari su “Fare Impresa sostenibile, Cambiamento climatico, Squilibri demografici” e lezioni su “Criminologia e cultura popolare”, oltre alle visite guidate alla scoperta della biblioteca Ruffilli, dei luoghi del Diritto allo Studio e un Walk and Talk a libera partecipazione per la serata finale.

Non c’è festa senza musica e sport! Ad Alma Mater Fest non mancheranno, infatti, una festa con dj set, dimostrazioni e tornei di numerose discipline sportive (fit boxe, pilates, nuoto, yoga e tanto altro ancora).

Nel corso della sei giorni di Alma Mater Fest, si svolgeranno anche due eventi importanti: la Notte Europea dei Ricercatori, venerdì 29 settembre, e la Reunion degli studenti di Ingegneria, sabato 30, con “Forlì Vola 2013”, entrambi organizzati nell’area museale del San Domenico in collaborazione col Festival del Buon Vivere di Forlì.

Alma Mater Fest è un progetto dell’Università di Bologna sviluppato in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo Bologna – CUSB, con il contributo di ER.GO Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna, insieme al supporto e patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Bologna, Imola Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini. Partner della manifestazione sono Macron, Technogym e Matteiplast.