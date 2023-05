Alluvione, altra notte di lavoro e esondazioni controllate nella Bassa Romagna

Altra notte di lavoro nella Bassa Romagna per scongiurare gli allagamenti. Il deflusso di acque da rotte di fiumi intervenute in altri territori sta proseguendo, con conseguente ulteriore sollecitazione della rete consortile e il Consorzio di Bonifica ha dovuto predisporre e programmare un intervento straordinario, in particolare un taglio sul Canale Destra di Reno nella zona chiamata Fornazzo. “Questo consentirà di creare un grande “cassetto” di contenimento delle acque, in un quadrilatero ricompreso tra Senio, Reno, Raspona e canale Destra di Reno. Proprio ora è in corso la realizzazione di questo taglio” spiega il sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani. Intanto anche a Lavezzola e Conselice (dove il livello dell’acqua in molte strade è calato) si continua a lavorare senza sosta per evitare altri allagamenti e per la realizzazione di una stazione di pompaggio suppletiva per scaricare le acque del Canale Destra Reno nel Santerno. All’opera insieme cittadini della zona, addetti del Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale, personale del volontariato della colonna mobile di protezione civile della regione Toscana. L’obiettivo, ha detto la sindaca, Paola Pula, nel corso di un sopralluogo sul posto, “è quello di allentare la pressione delle acque sul territorio comunale che si trova ancora in condizioni critiche”.

