Alfonsine, “la mia tabaccheria presa di mira da ladri ragazzini, è ora che i genitori sappiano cosa fanno i loro figli”

Daniele De Angeli, titolare della Tabaccheria del Corso in centro a Alfonsine, non ne può davvero più: «Dal 16 dicembre a oggi gruppetti di ragazzini hanno fatto visita alla mia attività per tre volte, e in due occasioni sono riusciti a portare via senza pagare confezioni di sigarette elettroniche». Mercoledì l’ultimo episodio, quando in tabaccheria è entrato un minore in solitaria e, dopo aver ricevuto un rifiuto alla richiesta di comprare un gratta e vinci, ha provato ad andarsene intascando la merce. Ma il titolare della tabaccheria è riuscito a fermarlo e ieri si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia per furto anche in merito ai due episodi precedenti, che risalgono al 16 e al 23 dicembre. In quelle occasioni, racconta De Angeli, «in tabaccheria erano entrati una volta un gruppo da una decina di ragazzini e il sabato successivo uno da circa 5 o 6 minori. Quello che portano via vale poche decine di euro, ma non potrebbero procurarselo altrimenti perché sono minorenni ed è vietata la vendita a chi ha meno di 18 anni, e non ci fanno lavorare tranquillamente. Da un po’ di tempo in paese spopola questa comitiva che si sposta su monopattini elettrici e indossa vestiti firmati, e anche alcuni bar sono stati presi di mira». De Angeli ha deciso di rivolgersi ai carabinieri anche per lanciare un segnale: «Si tratta di gesti deplorevoli - dice - e anche se la perdita materiale è contenuta, si tratta comunque di furti ed è giusto che i genitori di questi ragazzi sappiano cosa fanno i loro figli. Non ci sto a fare finta che siano solo ragazzate, perché se così facessi non onorerei il mio lavoro fatto di 12 ore giornaliere per 6 giorni a settimana».