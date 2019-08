Alcol dopo mezzanotte, multati gestori di un locale a Cesenatico

CESENATICO. Sanzionato il titolare di un locale a Valverde/Villamarina per aver venduto alcolici dopo mezzanotte. L’attività degli agenti in borghese della Polizia locale di Cesenatico ha portato ad elevare nei confronti dei gestori del locale originari del Bangladesh una sanzione pari a 333,40 euro.

In passato altre attività simili sono state sanzionate, dopo controlli appostamenti mirati, al fine di evitare che, specie i minori, possano comprare bottiglie di alcolici in orari a rischio per gli effetti notti a tutti, in caso di guida di veicoli, oltre che per la tutela della salute pubblica.

